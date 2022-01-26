Захоронение токсичных отходов под Киевом: экс-директор коммунального предприятия уведомлен о подозрении (фото)

Проведены замеры воздуха на содержание вредных веществ и обнаружены пары сероводорода и аммиака.

Экс-директор коммунального предприятия уведомлен о подозрении из-за захоронения опасных токсичных отходов под Киевом, за пределами полигона.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"По данным следствия, подозреваемый, являясь директором одного из коммунальных предприятий Вышгородского района, с 2016 по 2019 годы организовал и обеспечил беспрепятственный ввоз на территорию свалки производственных отходов одного из субъектов хозяйствования. на частных земельных участках", – говорится в сообщении.

В то же время для незаконного захоронения отходов экс-чиновник предоставлял соответствующие указания подчиненным работникам и использовал материально-технические ресурсы возглавляемого им предприятия. За пропуск загруженных транспортных средств с производственными отходами получал деньги.

Следователями с привлечением соответствующих специалистов установлено три участка, на которых обнаружено захоронение более 100 металлических бочек, содержащих опасные вещества, в том числе нефтепродукты и тяжелые металлы I класса токсичности. Также, при осмотре проведены замеры воздуха на содержание вредных веществ и обнаружены пары сероводорода и аммиака.

В результате противоправных действий директора коммунального предприятия произошло засорение земель опасными отходами, что причинило вред государству.

Кроме того, накануне заведующему свалкой указанного коммунального предприятия уведомлено о подозрении в нарушении правил использования недр, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что создало опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 240 УК Украины. Установлено, что он обеспечивал беспрепятственный въезд на территорию полигона автомобилей, которые перевозили опасный груз и осуществляли его захоронение.

Напомним, правоохранители Киевщины разоблачили предприятие по переработке мусора, которое вместо сжигания медицинских отходов из больниц, сбрасывало их под открытым небом на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях.

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