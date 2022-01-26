В Киеве количество случаев коронавируса стремительно возросло: статистика на 26 января

В столице подтверждено 356 732 случая COVID-19.

По состоянию на утро 26 января в Киеве зафиксировано 1 919 новых случаев коронавируса за сутки. Это почти на 330 случаев больше, чем 25 января (1 589 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 356 732 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 331 899 человек ( 702 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 8 460 человек (13 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 194 270 случаев COVID-19 (872 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 182 351 человек ( 419 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 4 813 человек (7 за сутки).

Напомним, киевский врач-инфекционист Евгений Дубровский объяснил, как отличить симптомы гриппа и коронавируса. Он отметил, что лихорадка – это правильная защитная реакция нашего организма на вирусное вторжение. Она помогает нам выздороветь.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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