В транспорте Киева появится новый способ оплаты: какой и когда

В транспорте Киева появится новый способ оплаты: какой и когда

Пока пользоваться новой услугой оплаты можно будет на нескольких маршрутах общественного транспорта.

В феврале киевляне смогут в тестовом режиме рассчитываться за проезд в наземном общественном транспорте банковскими картами.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Э-билет – важный элемент цифровой трансформации Киева. Город получил прозрачную систему оплаты и учет реального пассажиропотока, а киевляне – удобный сервис, который продолжаем совершенствовать. Эти данные подтверждены увеличением поступлений от перевозок", – сообщил о результатах нововведения заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Кроме того, он рассказал, что в тестовом режиме в Киеве появится новая услуга оплаты проезда в общественном транспорте. Рассчитаться банковской картой можно будет на нескольких маршрутах коммунального общественного транспорта. Однако пока неизвестно, на каких именно.

Напомним, из-за быстрого распространения коронавируса Киев усилит контроль за соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте столицы. О каких именно ограничениях и запретах идет речь — читайте ЗДЕСЬ.

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