У Києві кількість випадків коронавірусу стрімко зросла: статистика на 26 січня

Загалом у столиці підтверджено 356 732 випадки COVID-19.

Станом на ранок 26 січня у Києві зафіксовано 1 919 нових випадків коронавірусу за добу. Це майже на 330 випадків більше, ніж 25 січня (1 589 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 356 732 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 331 899 осіб ( 702 за добу);

осіб ( за добу); померли – 8 460 осіб (13 за добу).

У Київській області зафіксовано 194 270 випадків COVID-19 (872 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 182 351 особа ( 419 за добу);

особа ( за добу); померли – 4 813 осіб (7 за добу).

Нагадаємо, київський лікар-інфекціоніст Євген Дубровський пояснив, як розрізнити симптоми грипу і коронавірусу. Він зазначив, що лихоманка – це правильна захисна реакція нашого організму на вірусне вторгнення. Вона допомагає нам одужати.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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