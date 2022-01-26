У Києві кількість випадків коронавірусу стрімко зросла: статистика на 26 січня

Загалом у столиці підтверджено 356 732 випадки COVID-19.
Станом на ранок 26 січня у Києві зафіксовано 1 919 нових випадків коронавірусу за добу. Це майже на 330 випадків більше, ніж 25 січня (1 589 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 356 732 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали – 331 899 осіб (702 за добу);
- померли – 8 460 осіб (13 за добу).
У Київській області зафіксовано 194 270 випадків COVID-19 (872 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали – 182 351 особа (419 за добу);
- померли – 4 813 осіб (7 за добу).
Нагадаємо, київський лікар-інфекціоніст Євген Дубровський пояснив, як розрізнити симптоми грипу і коронавірусу. Він зазначив, що лихоманка – це правильна захисна реакція нашого організму на вірусне вторгнення. Вона допомагає нам одужати.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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