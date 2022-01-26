Захоронення токсичних відходів під Києвом: ексдиректору комунального підприємства повідомлено про підозру (фото)

Проведено заміри повітря на вміст шкідливих речовин та виявлено пари сірководню та аміаку

Ексдиректору комунального підприємства повідомлено про підозру через захоронення небезпечних токсичних відходів під Києвом, поза межами полігону.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За даними слідства, підозрюваний, будучи директором одного з комунальних підприємств Вишгородського району, з 2016 по 2019 роки організував та забезпечив безперешкодне ввезення на територію сміттєзвалища виробничих відходів одного з суб’єктів господарювання. У подальшому вказані відходи захоронювалися у спеціально створених котлованах поза межами полігону на приватних земельних ділянках", - йдеться у повідомленні.

Водночас для незаконного захоронення відходів експосадовець надавав відповідні вказівки підлеглим працівникам та використовував матеріально-технічні ресурси очолюваного ним підприємства. За пропуск завантажених транспортних засобів з виробничими відходами він отримував гроші.

Слідчими з залученням відповідних спеціалістів встановлено три ділянки, на яких виявлено захоронення понад 100 металевих бочок, які містили небезпечні речовини, зокрема нафтопродукти та важкі метали I класу токсичності. Також, під час огляду проведено заміри повітря на вміст шкідливих речовин та виявлено пари сірководню та аміаку.

Внаслідок протиправних дій директора комунального підприємства відбулося засмічення земель небезпечними відходами, що заподіяло шкоду державі.

Крім того, напередодні завідувачу звалища вказаного комунального підприємства повідомлено про підозру у порушенні правил використання надр, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що створило небезпеку для життя, здоров'я людей та довкілля (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 240 КК України). Встановлено що він забезпечував безперешкодний в’їзд на територію полігону автомобілів, які перевозили небезпечний вантаж та здійснювали його захоронення.

Нагадаємо, правоохоронці Київщини викрили підприємство з переробки сміття, яке замість спалювання медичних відходів з лікарень, скидало їх просто неба на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях.

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