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У Києві пролунали вибухи: спрацювала ППО

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Києві пролунали вибухи: спрацювала ППО

Не нехтуйте особистою безпекою / Фото: ТСН.ua

У Києві оголошена повітряна тривога.

У ніч проти 13 грудня у Києві пролунали вибухи, а потім прозвучав сигнал повітряної тривоги. 

Після роботи ППО по збиттю ворожих цілей над Києвом, зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста. 

Про це інформує влада. 

Зокрема в Дніпровському районі попередньо є загоряння в багатоквартирному житловому будинку. 

Підрозділи ДСНС працюють по викликах. 

"В Києві триває повітряна тривога повʼязана із загрозою застосування ракетного озброєння. До відбою перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні. 

"Внаслідок падіння уламків в Дніпровському р-ні зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку, є загоряння на балконі 7 поверху. Проводиться евакуація мешканців з будинку. Також горить 4 авто у дворі. Працюють підрозділи ДСНС", - додав пізніше очільник Сергій Попко, начальник КМВА. 

Нагадаємо, близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо - із Брянської області РФ. 

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Дата публікації
Перегляди
709
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