Поліція Київщини розшукує зниклого Владислава Чоршиша: основні прикмети хлопця

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування неповнолітнього, просять дзвонити на 102.

Правоохоронці розшукують 17-річного Владислава Чоршиша з Рогозова. Хлопець вийшов з дому і не повернувся.

Про це повідомила Національна поліція Київської області.

Як відзначають у поліції, 12 грудня о 20:54 годині надійшло повідомлення від матері про зникнення її 17-річного сина. Близько 12:00 він пішов з дому та не повернувся.

"На розшуки хлопця оперативно залучені та орієнтовані всі підрозділи поліції Київщини, в тому числі особовий склад Бориспільського управління поліції Київщини, ювенальні інспектори, співробітники карного розшуку, офіцери громади та працівники групи реагування патрульної поліції та кінологи", – зазначили у поліції.

Основні прикмети хлопця

зріст близько 170-175 сантиметрів;

худорлявої статури;

волосся коротке русяве;

очі карі;

був одягнутий у піжаму: темно-сині штани, кофта зі смужками.

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування неповнолітнього, просимо одразу повідомляти на спецлінію "102" або до Бориспільського управління поліції Київщини за телефоном: (04595) 6-23-91 чи 093-799-53-28", – закликали правоохоронці.

Раніше у Чернівцях зникли 4-річні сестрички. Вони пішли з дому і не повернулися.

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