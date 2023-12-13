В Киеве раздались взрывы: сработало ПВО

В ночь на 13 декабря в Киеве раздались взрывы, а затем прозвучал сигнал воздушной тревоги.

После работы ПВО по сбитию враждебных целей над Киевом, зафиксировано многочисленное падение обломков на левом берегу города.

Об этом сообщает власть.

В частности, в Днепровском районе предварительно есть возгорание в многоквартирном жилом доме.

Подразделения ГСЧС работают по вызовам.

"В Киеве продолжается воздушная тревога, связанная с угрозой применения ракетного вооружения. До отбоя находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

"В результате падения обломков в Днепровском р-не зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома, есть возгорание на балконе 7 этажа. Проводится эвакуация жильцов из дома. Также горит 4 автомобиля во дворе. Работают подразделения ГСЧС", — добавил позже глава Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, около 4 утра 11 декабря 2023 года российские кафиры ударили по Киевщине восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области РФ.

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