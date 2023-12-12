Суд принял решение о мерах безопасности для Дубинского

Нардеп пока находится в СИЗО.

Печерский Суд города Киева принял решение о применении мер безопасности в отношении нардепа Александра Дубинского. Так, его будут содержать в одиночной камере.

Об этом говорится в телеграм-канале Александра Дубинского.

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Стало известно, что по решению суда Дубинского будут содержать в одиночной камере отдельно от других. Его приняла судья Светлана Шапутько.

Решение суда по Дубинскому

Ранее народный депутат Александр Дубинский, подозреваемый в государственной измене, заявил об избиении в СИЗО.

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