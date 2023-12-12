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Полиция Киевщины разыскивает пропавшего Владислава Черныша: основные приметы парня

Полиция Киевщины разыскивает пропавшего Владислава Черныша: основные приметы парня

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Полиция Киевщины разыскивает пропавшего Владислава Черныша: основные приметы парня

Пропавший Владислав Черныша / Фото: Национальная полиция Киевской области

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении несовершеннолетнего, просят звонить на 102.

Правоохранители разыскивают 17-летнего Владислава Чершиша из Рогозова. Парень вышел из дома и не вернулся.

Об этом сообщила Национальная полиция Киевской области.

Как отмечают в полиции, 12 декабря в 20:54 поступило сообщение от матери об исчезновении ее 17-летнего сына. Около 12 часов он ушел из дома и не вернулся.

"На розыски молодого человека оперативно привлечены и ориентированы все подразделения полиции Киевщины, в том числе личный состав Бориспольского управления полиции Киевщины, ювенальные инспекторы, сотрудники уголовного розыска, офицеры общины и работники группы реагирования патрульной полиции и кинологи", — отметили в полиции.

Основные приметы парня

  • рост около 170-175 сантиметров;
  • худощавого телосложения;
  • волосы короткие русые;
  • глаза карие;
  • был одет в пижаму: темно-синие брюки, кофта с полосками.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или в Бориспольское управление полиции Киевщины по телефону: (04595) 6-23-91 или 093-799-53-28", – призывали правоохранители.

Ранее в Черновцах пропали 4-летние сестренки. Они ушли из дома и не вернулись.

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Дата публикации
Просмотры
965
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