На направлении метро "Теремки" – "Демеевская" заработает "челночное" движение поездов: когда именно

Между станциями метро "Теремки" – "Демеевская" заработает "челночное" движение поездов. Его запустят с 13 декабря.

Об этом сообщает КГГА.

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На этом участке по каждому из двух путей будет курсировать поезд с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или "челноком").

"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления дежурных на станции, которые будут информировать о направлении движения поезда непосредственно на платформе", – отметили в КГГА.

Также отметили, что:

работники метрополитена могут регулировать проход пассажиров на станции во избежание скоплений людей на платформах;

на станциях разместят навигационные материалы, где указан режим работы синей линии метро, а также график "челночного" движения поездов;

все подземные станции продолжают круглосуточно работать в режиме укрытия.

Ранее говорилось, что 11 декабря на метро "Лыбидская" образовалась немалая толпа на входе, ведь именно эта станция временно стала конечной к подземке. В то же время в сети распространились слухи, что вода появилась и на станции метро "Олимпийская". Что происходило на самом деле – в материале.

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