Киевляне рассказали о том, почувствовали ли сбой в работе "Киевстара" (видео)

Проблему до сих пор невозможно решить.

У прохожих в Киеве спросили, почувствовали ли они сбой в "Киевстаре" из-за хакерской атаки. Что отвечали украинцы – узнайте в материале.

Опрос провели журналисты ТСН.

Украинцы о коллапсе

"На работе говорят, что проблем. У нас много клиентов из "Киевстар", к ним не можем дозвониться и предоставить услуги"

"Да, у меня "Киевстар". Немного есть проблемы"

"Чувствую, что чего-то не хватает в жизни. Это у нас хакерская атака. Мы столько всего выдержали, выдержим и это. Мы покажем"

"Это меня не касается, все работает"

"Киевстару" заблокировали какие-то акции, хотят полностью вывести его из Украины. Я не против"

"Мы не пользуемся "Киевстаром", у нас другие операторы"

"Немножко не работали pos-терминал утром, и все. Не все, а частично. Поэтому я не думаю, что это какая-то проблема. Сбой и сбой"

"Я сегодня отдаленно работал, когда случилась такая проблема, я все бросил и поехал в офис работать"

"К счастью, Vodafone. Не повлияло на меня это"

"На вайфае сидим. Надеемся, включат сегодня вечером"

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Напомним, операторы Vodafone и lifecell предупредили абонентов о возможных затруднениях в работе сетей. Пока они выдерживают огромную нагрузку.

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