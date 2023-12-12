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Киевляне рассказали о том, почувствовали ли сбой в работе "Киевстара" (видео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Киевляне рассказали о том, почувствовали ли сбой в работе "Киевстара" (видео)

Киевляне рассказали о том, столкнулись ли с проблемами из-за сбоя в работе "Киевстар"

Проблему до сих пор невозможно решить.

У прохожих в Киеве спросили, почувствовали ли они сбой в "Киевстаре" из-за хакерской атаки. Что отвечали украинцы – узнайте в материале.

Опрос провели журналисты ТСН.

Украинцы о коллапсе

  • "На работе говорят, что проблем. У нас много клиентов из "Киевстар", к ним не можем дозвониться и предоставить услуги"
  • "Да, у меня "Киевстар". Немного есть проблемы"
  • "Чувствую, что чего-то не хватает в жизни. Это у нас хакерская атака. Мы столько всего выдержали, выдержим и это. Мы покажем"
  • "Это меня не касается, все работает"
  • "Киевстару" заблокировали какие-то акции, хотят полностью вывести его из Украины. Я не против"
  • "Мы не пользуемся "Киевстаром", у нас другие операторы"
  • "Немножко не работали pos-терминал утром, и все. Не все, а частично. Поэтому я не думаю, что это какая-то проблема. Сбой и сбой"
  • "Я сегодня отдаленно работал, когда случилась такая проблема, я все бросил и поехал в офис работать"
  • "К счастью, Vodafone. Не повлияло на меня это"
  • "На вайфае сидим. Надеемся, включат сегодня вечером"

Напомним, операторы Vodafone и lifecell предупредили абонентов о возможных затруднениях в работе сетей. Пока они выдерживают огромную нагрузку.

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Дата публикации
Просмотры
1278
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