Кияни розповіли про те, чи відчули збій у роботі "Київстару" (відео)

Проблему досі неможливо вирішити.
У перехожих міста Києва запитали, чи відчули вони збій у "Київстарі" через хакерську атаку. Що відповідали українці – дізнавайтеся у матеріалі.
Опитування провели журналісти ТСН.
Українці про колапс
- "На роботі кажуть, що проблем. У нас багато клієнтів з "Київстар", до них не можемо додзвонитися і надати послуги"
- "Так, в мене "Київстар". Трошки є проблеми"
- "Відчуваю, що чогось не вистачає у житті. Це в нас хакерська атака. Ми стільки всього витримали, витримаємо і це. Ми ще покажемо"
- "Це мене не стосується, все працює"
- "Київстару" заблокували якісь акції, хочуть повністю вивести його з України. Я не проти"
- "Ми не користуємося "Київстаром", в нас інші оператори"
- "Трошки не працювали pos-термінали зранку, і все. Не усі, а частково. Тому я не думаю, що це якась проблема. Збій та і збій"
- "Я сьогодні віддалено працював, коли трапилася така проблема, я усе кинув і поїхав до офісу працювати"
- "На щастя, Vodafone. Не повлипало на мене це"
- "На вайфаї сидимо. Сподіваємося, включать сьогодні ввечері"
Нагадаємо, оператори Vodafone та lifecell попередили абонентів про можливі труднощі у роботі мереж. Наразі вони витримують величезне навантаження.
Читайте також: