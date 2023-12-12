Кияни розповіли про те, чи відчули збій у роботі "Київстару" (відео)

У перехожих міста Києва запитали, чи відчули вони збій у "Київстарі" через хакерську атаку. Що відповідали українці – дізнавайтеся у матеріалі.

Опитування провели журналісти ТСН.

Українці про колапс

"На роботі кажуть, що проблем. У нас багато клієнтів з "Київстар", до них не можемо додзвонитися і надати послуги"

"Так, в мене "Київстар". Трошки є проблеми"

"Відчуваю, що чогось не вистачає у житті. Це в нас хакерська атака. Ми стільки всього витримали, витримаємо і це. Ми ще покажемо"

"Це мене не стосується, все працює"

"Київстару" заблокували якісь акції, хочуть повністю вивести його з України. Я не проти"

"Ми не користуємося "Київстаром", в нас інші оператори"

"Трошки не працювали pos-термінали зранку, і все. Не усі, а частково. Тому я не думаю, що це якась проблема. Збій та і збій"

"Я сьогодні віддалено працював, коли трапилася така проблема, я усе кинув і поїхав до офісу працювати"

"На щастя, Vodafone. Не повлипало на мене це"

"На вайфаї сидимо. Сподіваємося, включать сьогодні ввечері"

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Нагадаємо, оператори Vodafone та lifecell попередили абонентів про можливі труднощі у роботі мереж. Наразі вони витримують величезне навантаження.

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