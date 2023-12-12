Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кияни розповіли про те, чи відчули збій у роботі "Київстару" (відео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
1278
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кияни розповіли про те, чи відчули збій у роботі "Київстару" (відео)

Кияни розповіли про те, чи стикнулися з проблемами через збій у роботі "Київстар"

Проблему досі неможливо вирішити.

У перехожих міста Києва запитали, чи відчули вони збій у "Київстарі" через хакерську атаку.  Що відповідали українці – дізнавайтеся у матеріалі.

Опитування провели журналісти ТСН.

Українці про колапс

  • "На роботі кажуть, що проблем. У нас багато клієнтів з "Київстар", до них не можемо додзвонитися і надати послуги"
  • "Так, в мене "Київстар". Трошки є проблеми"
  • "Відчуваю, що чогось не вистачає у житті. Це в нас хакерська атака. Ми стільки всього витримали, витримаємо і це. Ми ще покажемо"
  • "Це мене не стосується, все працює"
  • "Київстару" заблокували якісь акції, хочуть повністю вивести його з України. Я не проти"
  • "Ми не користуємося "Київстаром", в нас інші оператори"
  • "Трошки не працювали pos-термінали зранку, і все. Не усі, а частково. Тому я не думаю, що це якась проблема. Збій та і збій" 
  • "Я сьогодні віддалено працював, коли трапилася така проблема, я усе кинув і поїхав до офісу працювати"
  • "На щастя, Vodafone. Не повлипало на мене це"
  • "На вайфаї сидимо. Сподіваємося, включать сьогодні ввечері"

Нагадаємо, оператори Vodafone та lifecell попередили абонентів про можливі труднощі у роботі мереж. Наразі вони витримують величезне навантаження.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1278
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація