Суд ухвалив рішення щодо заходів безпеки для Дубінського

Нардеп поки перебуває у СІЗО.

Печерський Суд міста Києва ухвалив рішення про застосування заходів безпеки щодо нардепа Олександра Дубінського. Так, його утримуватимуть в одиночній камері.

Про це йдеться у телеграм-каналі Олександра Дубінського.

Деталі

Стало відомо, що за рішенням суду Дубінського будуть утримувати в одиночній камері, окремо від інших. Його ухвалила суддя Світлана Шапутько.

Рішення суду щодо Дубінського

Раніше народний депутат Олександр Дубінський, підозрюваний у державній зраді, заявив про побиття у СІЗО.

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