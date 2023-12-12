Суд ухвалив рішення щодо заходів безпеки для Дубінського

Нардеп поки перебуває у СІЗО.
Печерський Суд міста Києва ухвалив рішення про застосування заходів безпеки щодо нардепа Олександра Дубінського. Так, його утримуватимуть в одиночній камері.
Про це йдеться у телеграм-каналі Олександра Дубінського.
Деталі
Стало відомо, що за рішенням суду Дубінського будуть утримувати в одиночній камері, окремо від інших. Його ухвалила суддя Світлана Шапутько.
Раніше народний депутат Олександр Дубінський, підозрюваний у державній зраді, заявив про побиття у СІЗО.
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