На напрямку метро "Теремки" – "Деміївська" запрацює "човниковий" рух поїздів: коли саме

Між станціями метро "Теремки" – "Деміївська" запрацює "човниковий" рух поїздів. Його запустять з 13 грудня.

Про це повідомляє КМДА.

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На цій ділянці кожною із двох колій курсуватиме поїзд з інтервалом 13 хв та 17 хв, в залежності від напрямку руху (за принципом фунікулера або "човником").

"Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення чергових на станції, які інформуватимуть про напрямок руху поїзда безпосередньо на платформі", – відзначили у КМДА.

Також наголосили, що:

працівники метрополітену можуть регулювати прохід пасажирів на станції, щоб уникнути скупчень людей на платформах;

на станціях розмістять навігаційні матеріали, де зазначено режим роботи синьої лінії метро, а також графік "човникового" руху поїздів;

усі підземні станції продовжують цілодобово працювати в режимі укриття.

Раніше йшлося про те, що 11 грудня на метро “Либідська” утворився чималий натовп на вході, адже саме ця станція тимчасово стала кінцевою до підземки. Водночас у мережі поширилися чутки, що вода з'явилася і на станції метро "Олімпійська". Що відбувалося насправді – у матеріалі.

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