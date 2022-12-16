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У Києві повідомляють про звуки вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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2138
Час на прочитання
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У Києві повідомляють про звуки вибухи

Фото: Associated Press

доповнюється...

У Києві у п'ятницю, 16 грудня, під час масштабної повітряної тривоги повідомили про звуки вибухів.

Інформація про це з'явилася у Мережі.

Зазначається, що про вибухи повідомляють мешканці міста у Мережі. Офіційної інформації поки немає. 

Масштабна повітряна тривога 16 грудня

Зранку у п'ятницю повітряну тривогу оголосили у частині областей УкраїниСтаном на 08:12 "червоні" всі області, окрім західних. Вже 08:35 тривога охопила всю країну.

Офіс президента та, зокрема, голови Житомирської, Кіровоградської, Чернігівської ОВА закликають йти до укриттів та не нехтувати сигналами про небезпеку. 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім грудня заявив, що очікується близько 60 російських ракет.

Через загрозу ракетних ударів у деяких областях розпочались відключення світла. Станом на 09:00 екстрені обмеження застосували у Черкаській, Сумській та Житомирській областях.

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Дата публікації
Перегляди
2138
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