В Киеве сообщают о звуках взрывов

В Киеве в пятницу, 16 декабря, в ходе масштабной воздушной тревоги сообщили о звуках взрывов.

Информация об этом появилась в Сети.

Отмечается, что о взрывах сообщают жители города в Сети. Официальной информации пока нет. В Киеве тревогу объявили в 08:10, в области – в 08:11.

Масштабная воздушная тревога 16 декабря

Утром в пятницу воздушную тревогу объявили в части областей Украины. По состоянию на 08:12 "красные" все области, кроме западных. Уже в 08:35 тревога охватила всю страну.

Офис президента и, в частности, главы Житомирской, Кировоградской, Черниговской ОВА призывают идти к укрытиям и не пренебрегать сигналами об опасности.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким декабря заявил, что ожидается около 60 российских ракет.

Из-за угрозы ракетных ударов в некоторых областях началось отключение света. По состоянию на 09:00 экстренные ограничения были применены в Черкасской, Сумской и Житомирской областях.

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