Сурену Параджанову було 62 роки.

У Києві помер син Сергія Параджанова. Сурену Параджанову було 62 роки. У дитинстві він знявся в епізодичній ролі культового фільму "Тіні забутих предків" свого батька.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці музею Параджанова в Facebook.

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"Сьогодні пішов з життя син Сергія Параджанова... Сурен Параджанов помер на 63-му році життя в Києві", - сказано у повідомленні.

У музеї навели уривок з листа режисера, написаного з в'язниці своєму тоді ще 13-річному синові.

"Сурен-чик! За весь час мого спілкування з тобою я не встиг сказати тобі, що дуже люблю тебе. Скільки щастя, що ти одужав і повернувся до навчання і життя. Дорогий сину! У моєму житті сталася катастрофа. До неї ти не маєш ніякого відношення, тому ти повинен реагувати на це як чоловік. Прошу тебе не вникати у подробиці, проявити характер і знати, що час все поставить на свої місця. Мені шість місяців дуже важко без тебе і свободи, але важче було, коли ти хворів..." - писав тоді знаменитий режисер.

Фото: Музей Параджанова

Як пише "РБК-Україна", у листопаді 1955 року Сергій Параджанов одружився з 17-річною донькою радянського дипломата Світланою Щербатюк. 10 листопада 1958 року в Києві у них народився син Сурен.

У дитинстві він знявся в епізодичній ролі у фільмі свого батька "Тіні забутих предків" (1964 рік).

Фото: facebook.com/irina.golets

Сурен Параджанов (у правому склі нижній зліва) у фільмі "Тіні забутих предків", 1964 рік

А в 1992-му Сурен взяв участь у зніманнях документального фільму про свого батька "Параджанов: остання весна".

Фото: facebook.com/parajanovartlab

Сурен здобув освіту архітектора, до останніх днів жив у Києві.

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