У Києві аферисти продавали фальшиві COVID-сертифікати та ПЛР-тести: їх можуть ув'язнити на 8 років

У Києві аферисти продавали фальшиві COVID-сертифікати та ПЛР-тести: їх можуть ув'язнити на 8 років

За розповсюдженням фальшивих документів їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Києві чоловік та жінка масово підробляли COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Їхню діяльність викрили правоохоронці . Тепер зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що липові документи продавали і виготовляли 24-річний чоловік та 22-річна жінка. Замовлення приймали у спеціально створеному чатботі в месенджері.

Читайте також: Україна запускає COVID-сертифікати в "Дії": покрокова інструкція для отримання "ковідного документа"

Серед їхніх послуг було виготовлення ПЛР-тестів із негативним результатом на COVID-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію. Довідка ПЛР-тесту коштувала 600 гривень, "ковідний" сертифікат 1200 гривень. Клієнти не проходили відповідних досліджень, а зловмисники використовували підроблені печатки та логотип відомої української клініки. За попередніми підрахунками, пара встигла виготовити близько 200 підроблених медичних документів.

Під час обшуків у них вилучили ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів на коронавірус. В результаті огляду вилученої техніки виявлено листування із замовниками щодо виготовлення псевдосертифікатів та виявлено бланки для їхнього виготовлення.

Слідчі дії тривають. Відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 190 КК України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, керівників закладів охорони здоров’я, де підробляли "ковідні" свідоцтва, можуть відсторонити від роботи. МОЗ має намір звернутися із відповідною ініціативою до власників закладів охорони здоров’я, де були виявлені порушення. Якщо порушення буде виявлене повторно, МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії медичного закладу.

Нагадаємо, від 24 вересня на порталі "Дія" можна згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію. Як згенерувати документ: покрокова відеоінструкція.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання