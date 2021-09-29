В Києві у зоопарку тріснуте скло у вольєрі з ведмедями заклеїли аплікацією: фото

В Києві у зоопарку тріснуте скло у вольєрі з ведмедями заклеїли аплікацією: фото

Залишається сподіватися, що скло не буде тріскатися далі, і ніхто з відвідувачів зоопарку не постраждає.

У Київському зоопарку тріснуло скло у вольєрі з ведмедями.

Працівники зоопарку вирішили заклеїти тріщини аплікацією.

Також читайте Під Чорнобилем зафіксували рогатих "нелегалів": відео

Про це повідомило "РБК-Україна" та оприлюднило фото.

Судячи зі світлин, скло вольєра з ведмедями вкрите тріщинами, які просто вирішили приховати. Залишається сподіватися, що скло не буде тріскатися далі, і ніхто з відвідувачів зоопарку не постраждає.

Нагадаємо, у слона Хораса із київського зоопарка у липні з’явився оновлений вольєр з "Баобабом"- стилізованим тіньовим навісом. Скульптуру "Баобаб" виготовили з фібробетону на металевому каркасі. Скульптура – велетенська. Її висота – 8,8 м. Діаметр стовбура – від 2,4 до 2 метрів. Діаметр крони – 10 м.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання