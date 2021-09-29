Сурену Параджанову было 62 года.
В Киеве умер сын Сергея Параджанова. Сурену Параджанову было 62 года. В детстве он снялся в эпизодической роли культового фильма "Тени забытых предков" своего отца.
Об этом говорится в сообщении на странице музея Параджанова в Facebook.
"Сегодня ушел из жизни сын Сергея Параджанова... Сурен Параджанов скончался на 63-м году жизни в Киеве", — сказано в сообщении.
В музее обнародовали отрывок из письма режиссера, написанного из тюрьмы своему тогда еще 13-летнему сыну.
"Сурен-чик! За все время моего общения с тобой не успел сказать тебе, что очень люблю тебя. Сколько счастья, что ты выздоровел и вернулся к учебе и жизни. Дорогой сын! В моей жизни произошла катастрофа. К ней ты не имеешь никакого отношения, поэтому ты должен реагировать на это как мужчина. Прошу тебя не вникать в подробности, проявить характер и знать, что время все поставит на свои места. Мне шесть месяцев очень трудно без тебя и свободы, но тяжелее было, когда ты болел... "- писал тогда знаменитый режиссер.
Как пишет "РБК-Украина", в ноября 1955 года Сергей Параджанов женился на 17-летней дочери советского дипломата Светлане Щербатюк. 10 ноября 1958 в Киеве у них родился сын Сурен.
В детстве он снялся в эпизодической роли в фильме своего отца "Тени забытых предков" (1964 год).
Сурен Параджанов (в правом стекле нижний слева) в фильме "Тени забытых предков", 1964 год
А в 1992-м Сурен принял участие в съемках документального фильма о своем отце "Параджанов: Последняя весна".
Сурен получил образование архитектора, до последних дней жил в Киеве.