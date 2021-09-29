У Києві мешканець Відрадного намагався відрізати літери з напису "Троєщина": відео

Чоловікові "заважала" літера "Т", тому він озброївся пилкою по металу та поїхав усувати "недолік”.

У Києві мешканець Відрадного намагався відрізати літери з напису "Троєщина".

Чоловікові "заважала" літера "Т", тому він озброївся пилкою по металу та поїхав усувати "недолік”.

Про це йдеться у повідомленні Муніципальної варти.

Чоловік сказав, що хотів усунути "волнєніє між районами".

Завадили здійснити план муніципали, які проїздили поруч.

Чоловіка передали правоохоронцям.

Заважала літера "Т"! Мешканець Відрадного, озброївся пилкою по металу та поїхав усувати "волнєніє". Треба було відрізати літери з напису "Троєщина". Завадили здійснити план Муніципали, які проїздили поруч. Чоловіка передали правоохоронцям. Опубліковано Муніципальна Варта Києва Вівторок, 28 вересня 2021 р.

Заступниця начальника Київського метрополітену та мешканка Троєщини Наталія Макогон пригадала, як рік тому цю букву "Т" таки спиляли та вкрали.

"І наша Троєщина перетворилася на Роєщину...", - зазначила вона.

Це просто комедія: "Мешканець Відрадного, озброївся пилкою по металу та поїхав усувати "волнєніє". Треба було відрізати... Опубліковано Наталкою Макогон Середа, 29 вересня 2021 р.

Нагадаємо, що у Києві підлітки "культурно" відпочили у фітнес-парку "Озеро Лебедине". Вони зламали гойдалки і вирвали лавку.

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