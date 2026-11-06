У Києві змінили рух Південним мостом: що тепер дозволено водіям

Південний міст у Києві / © Київська міська прокуратура

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У Києві змінили схему проїзду Південним мостом, збільшивши пропускну спроможність автошляху в напрямку правого берега.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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Рух Південним мостом у Києві: як змінюється

Відтепер автівки, які їдуть з лівого на правий берег, можуть рухатися двома смугами. Утім, проїзд відкритий не для всіх — пускають лише громадський транспорт та машини вагою до 10 тонн.

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«У напрямку з правого на лівий берег рух, як і раніше, здійснюється однією смугою. Вагові обмеження залишаються чинними», — зауважили в КМДА.

У КМДА закликають водіїв зважати на нові правила під час планування поїздок містом.

Південний міст у Києві — останні новини

Нагадаємо, вночі проти 27 жовтня армія РФ вдарила кількома ракетами по Південному мосту. Це вже четверте влучання про переправі. Попередні атаки були 1, 2 і 22 жовтня.

Раніше ми писали, що проїзд по Південному мосту відкриють поступово — спочатку лише в одному напрямку і лише однією смугою.

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Після пошкодження Південного мосту в Києві влада готує альтернативні переправи через Дніпро, проте понтони, насипні дамби та плавучі платформи мають технічні обмеження.

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