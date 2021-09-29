У Києві викрили дует зловмисників у збуті фальшивої іноземної валюти: фото

У Києві викрили дует зловмисників у збуті фальшивої іноземної валюти: фото

Фігурантів затримано при спробі збуту 240 тисяч доларів США.

У Києві викрили дует зловмисників у збуті фальшивої іноземної валюти.

Спільники налагодили незаконний бізнес із закупівлі за кордоном підроблених доларів США і євро та продажу їх на території України. Фігурантів затримано на спробі збуту 240 тисяч доларів США.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Слідчі поліції Києва спільно з оперативними співробітниками департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури затримали двох осіб за збут фальшивої іноземної валюти. Зловмисниками виявились 42-річний уродженець Луганщини та 34-річний мешканець Львівщини.

Як розповів начальник відділу розслідування у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Києва Олег Кисельов, спільники налагодили незаконну діяльність із закупівлі підроблених доларів США та євро у інших країнах із подальшим їх продажем на території України.

"Ми з’ясували, що фігуранти через мережу Інтернет познайомились з чоловіком та запропонували йому обміняти іноземну валюту. Правопорушників затримали після проведення й документування контрольних закупок та під час спроби збуту партії фальшивої валюти на суму 240 тисячдоларів США. Вилучені купюри направлено на проведення відповідної експертизи", - розказав Кисельов.

Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 199 Кримінального кодексу України – зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

Також слідчі звернулись із клопотанням до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання усіх учасників злочинної схеми.

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