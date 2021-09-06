У Києві підліток скидав у фонтан прокатні велосипеди: відео

Судячи з відео, хлопець втопив як мінімум три велосипеди.

У Києві підліток скидав у фонтан прокатні велосипеди.

Судячи з відео, хлопець втопив як мінімум три велосипеди.

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Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відповідне відео.

"...третій, нах...", – сказав підліток і кинув велосипед у воду.

Зазначимо, що в Україні передбачена кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження чужого майна (ч. 1. ст. 194 Кримінального кодексу). Карається штрафом до 50-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Кримінальна відповідальність загрожує особам, яким на момент скоєння злочину виповнилось 16 років.

Нагадаємо, що у Києві підлітки "культурно" відпочили у фітнес-парку "Озеро Лебедине". Вони зламали гойдалки і вирвали лавку.

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