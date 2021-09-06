Метро на Виноградар не встигають побудувати до кінця 2021 року: названа нова дата

Метро на Виноградар не встигають побудувати до кінця 2021 року: названа нова дата

Здачу об'єкта хочуть перенести з 26 листопада 2021 року на 12 травня 2023 року.

"Київметробуд" - компанія-підрядник із продовження лінії метрополітену на житловий масив Виноградар - подала позов до суду на КП "Київський метрополітен" з вимогою перенести обумовлені терміни добудови нових станцій на травень 2023 року.

Про це йдеться у матеріалах Господарського суду м. Києва. "Київметробуд" подав позов на метрополітен у серпні цього року.

"Пункт 2.1 "Підрядник … завершує та передає готовий об'єкт Замовнику – 12.05.2023 року, за умови доведення відповідних цільових бюджетних призначень", - йдеться у тексті ухвали.

"Київметробуд" не встигає до кінця 2021 року виконати взяті на себе зобов'язання з добудови двох нових станцій - "Мостицька" і "Проспект Правди".

Зазначимо, станом на на кінець червня на фінансування робіт з будівництва метрополітену за 2017-2021 роки компанія отримала 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн. Генпідряднику залишилося освоїти щонайменше 1,91 млрд грн, якщо не буде підписано додаткових угод.

Підготовче судове засідання у цій справі призначено вже на 10 вересня.

Нагадаємо, у липні 2018 року Київська міська державна адміністрація затвердила проєкт будівництва ділянки метро від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар. Перша черга має з'єднати станцію "Сирець" з новоствореною станцією "Проспект Правди", крім того, передбачається звести станцію "Мостицька" і зробити вилкове відгалуження до станції "Виноградар".

Як будівництво нових станцій метро руйнує будинки Києва

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