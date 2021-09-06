У Києві спостерігається зростання кількості хворих на грип та ГРВІ

У Києві спостерігається зростання кількості хворих на грип та ГРВІ

Наразі показник захворюваності становить 217,5.

У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Так, за 35-й тиждень 2021 року у Києві зареєстровано 6 444 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 71%.

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Про це повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", йдеться на сайті КМДА.

"Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 55,6%, порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 2797 (зростання на 43,1%), дорослих – 3647 осіб (зростання на 66,2%). У структурі захворюваності діти становлять 43,3%, а на попередньому тижні – 47,1%. Із них 36,6% – діти шкільного віку", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що серед школярів захворюваність зросла на 46,1% – зареєстровано 1023 випадки. До медичних закладів за 35-й тиждень госпіталізовано 346 осіб, зокрема, 78 дітей.

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