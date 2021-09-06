Їздить за своїми правилами: у Києві водійка Lexus, проігнорувавши вимогу патрульного, поїхала з місця події (фото, відео)

Їздить за своїми правилами: у Києві водійка Lexus, проігнорувавши вимогу патрульного, поїхала з місця події (фото, відео)

Відео поведінки Вероніки виклала в Мережу її подруга — пасажирка, яка була в авто.

У Києві водійка Lexus на ім'я Вероніка, проігнорувавши вимогу патрульного надати документи, натиснула на педаль газу й поїхала з місця події.

Пригода сталася 5 вересня на Набережному Шосе.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

"Учора водійка Lexus порушила правила зупинки та стоянки на Набережному Шосе, у Києві. Однак замість надати документи інспектору поліції за його вимогою, жінка поводилася зухвало, а потім взагалі натиснула на педаль газу й поїхала з місця події. Відео її поведінки виклала в мережу її подруга — пасажирка, яка була в авто. Певно, вони вважають, що така модель поведінки — це гарний приклад для їх підписників. Хочу запевнити, що це не так. В нашій країні потрібно виховувати правомірну поведінку і саме такий приклад потрібно показувати", - написав Білошицький.

Невдовзі водійку Lexus знайшли. Вона, традиційно, поводила себе зухвало, не надавала посвідчення водія, закривала вікно автомобіля. Однак цього разу їй не вдалося уникнути відповідальності.

На кермувальницю поліція склала протокол за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП і вилучили посвідчення водія.

Тепер справу розгляне суд і визначить покарання. Санкція статті, окрім іншого, передбачає позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

"Зауважу, такі дії водіїв на українських дорогах — неприпустимі. Кожен, хто буде порушувати закон, ображати честь поліцейського та не виконувати законні розпорядження, буде притягнутий до відповідальності. Сподіваюсь, ця історія стане повчальною! Завжди потрібно поважати людей і їхню працю", - підсумував Білошицький.

Нагадаємо, у Києві п'яна дружина митника на Mazda влаштувала розбірки з патрульними поліцейськими. Жінка раніше мінімум двічі була засуджена за водіння у нетверезому стані.

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