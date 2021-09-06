В Киеве подросток сбрасывал в фонтан прокатные велосипеды: видео

Судя по видео, парень утопил как минимум три велосипеда.

В Киеве подросток сбрасывал в фонтан прокатные велосипеды.

Судя по видео, парень утопил как минимум три велосипеда.

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Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.

"... третий нах...", — сказал подросток и бросил велосипед в воду.

Отметим, что в Украине предусмотрена уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ч. 1. ст. 194 Уголовного кодекса). Наказывается штрафом до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 120 до 240 часов, или исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Уголовная ответственность грозит лицам, которым на момент совершения преступления исполнилось 16 лет.

Напомним, что в Киеве подростки "культурно" отдохнули в фитнес-парке "Озеро Лебединое". Они сломали качели и вырвали скамейку.

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