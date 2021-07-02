У Києві під мостом Патона прорвало магістральну теплотрасу

У Києві під мостом Патона прорвало магістральну теплотрасу

Тепломережа під мостом Патона збудована 59 років тому – у 1962 році.

У Києві під мостом Патона прорвало магістральну теплотрасу.

"Київтеплоенерго" локалізувало пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Під мостом Патона відбулось пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм. Аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які здійснять верхолази. Триває відкачка води з трубопроводу. Одразу після цього розпочнеться активна фаза робіт.

Зазначається, що тепломережа під мостом Патона збудована 59 років тому – у 1962 році.

Нагадаємо, під Києвом прорвало дамбу, у селі Лишня затопило будинки.

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