У Києві 4 липня пів дня не працюватиме станція метро "Палац Спорту"

У Києві 4 липня пів дня не працюватиме станція метро "Палац Спорту"

У центрі столиці у неділю відбудуться планові антитерористичні навчання.

Станція метро "Палац спорту" не працюватиме на вхід та вихід 4 липня із 8:30 до 13:30 у зв’язку із антитерористичними навчаннями.

Пересадковий вузол "Палац спорту" – "Площа Льва Толстого" працюватиме у звичайному режимі.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як повідомляли у СБУ, в центрі столиці 4 липня відбудуться планові антитерористичні навчання на об’єкті масового перебування людей.

Тренування відбудуться у Печерському районі на базі Хоральної синагоги Бродського за участю підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, із розумінням ставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

Нагадаємо, У Києві вже не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.

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