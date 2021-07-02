У Києві вакцинація від коронавірусу відбуватиметься в несподіваному місці: на Atlas Weekend

У Києві вакцинація від коронавірусу відбуватиметься в несподіваному місці: на Atlas Weekend

Для вакцинації потрібно попередньо записатися на щеплення.

У Києві вакцинація від коронавірусу вперше відбуватиметься у несподіваному місці, а саме: на фестивалі Atlas Weekend.

Подія відбудеться від 5 до 11 липня на ВДНГ.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на організаторів музичного заходу.

Зазначається, що щеплення робитимуть у павільйоні №9 на ВДНГ 5-11 липня від 10:00 до 16:00 щодня. Для вакцинації вам не потрібен квиток на захід, але вам потрібно записатися на щеплення за посиланням.

Потім ви отримаєте СМС зі спеціальним кодом, який необхідно буде сказати в павільйоні. Не забудьте взяти з собою паспорт.

"Центр масової вакцинації створений за підтримки Міністерство охорони здоров'я України, UNICEF, клініки "Добробут" і "Київстар". Дякую, що захищаєте себе і рідних від COVID-19 і вакцинуєтеся!"- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цими вихідними кияни зможуть щепитися від коронавірусу в поліклініках. Мінівакцинальні центри запрацюють уже завтра, 3 липня.

Новини України: у Києві від цих вихідних запрацюють мінівакцинальні центри

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