У Києві вакцинація від коронавірусу відбуватиметься в несподіваному місці: на Atlas Weekend

Для вакцинації потрібно попередньо записатися на щеплення.
У Києві вакцинація від коронавірусу вперше відбуватиметься у несподіваному місці, а саме: на фестивалі Atlas Weekend.
Подія відбудеться від 5 до 11 липня на ВДНГ.
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на організаторів музичного заходу.
Зазначається, що щеплення робитимуть у павільйоні №9 на ВДНГ 5-11 липня від 10:00 до 16:00 щодня. Для вакцинації вам не потрібен квиток на захід, але вам потрібно записатися на щеплення за посиланням.
Потім ви отримаєте СМС зі спеціальним кодом, який необхідно буде сказати в павільйоні. Не забудьте взяти з собою паспорт.
"Центр масової вакцинації створений за підтримки Міністерство охорони здоров'я України, UNICEF, клініки "Добробут" і "Київстар". Дякую, що захищаєте себе і рідних від COVID-19 і вакцинуєтеся!"- йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, цими вихідними кияни зможуть щепитися від коронавірусу в поліклініках. Мінівакцинальні центри запрацюють уже завтра, 3 липня.