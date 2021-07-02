Теплосеть под мостом Патона построена 59 лет назад — в 1962 году.
В Киеве под мостом Патона прорвало магистральную теплотрассу.
"Киевтеплоэнерго" локализовало повреждения.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Под мостом Патона произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения", — говорится в сообщении.
Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы. Продолжается откачка воды из трубопровода. Сразу после этого начнется активная фаза работ.
Отмечается, что теплосеть под мостом Патона построена 59 лет назад — в 1962 году.
Напомним, под Киевом прорвало дамбу, в селе Лишня затопило дома.