В Киеве под мостом Патона прорвало магистральную теплотрассу

В Киеве под мостом Патона прорвало магистральную теплотрассу

Теплосеть под мостом Патона построена 59 лет назад — в 1962 году.

В Киеве под мостом Патона прорвало магистральную теплотрассу.

"Киевтеплоэнерго" локализовало повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Под мостом Патона произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения", — говорится в сообщении.

Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы. Продолжается откачка воды из трубопровода. Сразу после этого начнется активная фаза работ.

Отмечается, что теплосеть под мостом Патона построена 59 лет назад — в 1962 году.

Напомним, под Киевом прорвало дамбу, в селе Лишня затопило дома.

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