В Киеве вода движется по трубопроводам 1960-х годов и загрязняется: что предложили в Раде

В Киеве вода движется по трубопроводам 1960-х годов и загрязняется: что предложили в Раде

В столице наблюдается вторичное загрязнение воды ржавчиной и микроорганизмами.

Верховная Рада приняла проект закона о ратификации Рамочного договора между правительствами Украины и Франции относительно официальной поддержки проекта по улучшению водоснабжения в Киеве.

Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Леся Забуранная в Facebook.

"Ни для кого не секрет, что в Киеве серьезные проблемы с качеством питьевой воды. Вряд ли удастся найти офис, куда бы ни заказывали бутылированную воду, или киевлянина, который бы выходил на пробежку без собственной бутылочки с водой. Продажа воды в столице пока есть беспроигрышной идеей для бизнеса ", — пишет она.

Собственно, по словам народной избранницы, вопрос доступа к качественной питьевой воде касается каждого. На сегодня ЗАО АК "Киевводоканал" из-за финансового состояния не может самостоятельно обеспечить надлежащую модернизацию существующей системы водоснабжения, которая строилась еще в 60-х годах прошлого столетия.

Забуранная отмечает, что сейчас после очистки вода в Киеве движется по трубопроводам, некоторые из которых были проложены еще в 1960-х. Большинство этих труб изготовлены из чугуна, который подвергается воздействию воды и других факторов окружающей среды. В результате этого трубы подвергаются коррозии и биологическим обрастаниям. Поэтому наблюдается вторичное загрязнение воды ржавчиной и микроорганизмами.

"Эта ситуация является недопустимой! Именно поэтому Верховной Радой был принят проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке проекта по улучшению водоснабжения в городе Киеве. В этом документе мы обратились к ведущим компаниям в этой сфере и правительству Республики Франция для оказания технической поддержки и кредитного финансирования", — подчеркнула она.

Фото: Леся Забуранная/facebook.com

По данным Забуранной, общая сумма проекта составляет 70 млн евро.

"Срок кредита — 40 лет, в том числе 15 лет льготного периода. Кредитная ставка на весь период фиксированная и составляет 0,0092 процента годовых. Это беспрецедентно выгодные для Украины условия", — отметила депутат.

Кроме того, в проекте выписано, что 30% от контракта будут составлять товары, работы и услуги отечественного производства.

"Это очень важный для киевлян закон, который не только выгоден с финансовой точки зрения, а также направлен на обеспечение более 3 млн жителей столицы качественной питьевой водой", — подытожила Леся Забуранная.

Напомним, Украина и Франция подписали четыре соглашения на более 1,3 миллиарда евро.

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