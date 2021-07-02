В Киеве 4 июля полдня не будет работать станция метро "Палац спорту"

В центре столицы в воскресенье состоятся плановые антитеррористические учения.
Станция метро "Палац спорту" не будет на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30 в связи с антитеррористическими учениями.
Пересадочный узел "Палац спорту" — "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Как сообщали в СБУ, в центре столице 4 июля состоятся плановые антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей.
Тренировка пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.
Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.
СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.
Напомним, в Киеве уже не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах.