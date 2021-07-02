В Киеве 4 июля полдня не будет работать станция метро "Палац спорту"

В Киеве 4 июля полдня не будет работать станция метро "Палац спорту"

В центре столицы в воскресенье состоятся плановые антитеррористические учения.

Станция метро "Палац спорту" не будет на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30 в связи с антитеррористическими учениями.

Пересадочный узел "Палац спорту" — "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как сообщали в СБУ, в центре столице 4 июля состоятся плановые антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей.

Тренировка пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

Напомним, в Киеве уже не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах.

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