Привязали к дереву и оставили в парке: в Киеве спасли истощенную бойцовскую собаку

Привязали к дереву и оставили в парке: в Киеве спасли истощенную бойцовскую собаку

Пса забрали патрульные и передали зоозащитникам.

В Киеве в парке Партизанской славы неизвестный оставил бойцовскую собаку. Истощенный пес был привязан к дереву.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

К велопатрулю обратились отдыхающие парка и сообщили, что обнаружили собаку, привязанного к дереву.

"Обезвоженное и истощенное животное вело себя агрессивно к людям и не позволяло приблизиться. По словам местных, собака привязана в парке минимум два дня. О происшествии патрульные сообщили городскую больницу ветеринарной медицины. Пока ожидали, напоили животное водой. Неравнодушные прохожие принесли корм. Специалисты учреждения смогли безопасно и осторожно освободить собаку. Временно его разместят в учреждении", — отметили в пресс служба патрульной полиции.

Пользователи Сети возмутились такими действиями владельца пса. Некоторые даже узнали собаку и знают его владельца:

Очередная человек наигралась и выбросила, как ненужную вещь.

Питбуля вот так вот бросить, еще и в такую жару. Душегубы.

Патрульным сказали, что эта собака с определенного адреса, и можно было туда пройтись это недалеко и этих горе-хозяев схватить за одно место.

Грустная история.

Брошенной собаке ищут новых владельцев.

Напомним, что в Каменском Днепропетровской области на пляже произошел конфликт. Охранник сделал замечание нетврезим отдыхающим, из-за чего произошел конфликт, в результате его собака набросилась на отдыхающих.

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