В Киеве вакцинация от коронавируса будет проходить в неожиданном месте: на Atlas Weekend

В Киеве вакцинация от коронавируса будет проходить в неожиданном месте: на Atlas Weekend

Для вакцинации нужно предварительно записаться на прививку.

В Киеве вакцинация от коронавируса впервые будет проходить в неожиданном месте, а именно: на фестивале Atlas Weekend.

Событие состоится с 5 по 11 июля на ВДНХ.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на организаторов музыкального мероприятия.

Отмечается, что прививки будут делать в павильоне №9 на ВДНХ 5-11 июля с 10:00 до 16:00 ежедневно. Для вакцинации вам не нужен билет на мероприятие, но вам нужно записаться на прививку за ссылкой.

Затем вы получите СМС со специальным кодом, который необходимо будет сказать в павильоне. Не забудьте взять с собой паспорт.

"Центр массовой вакцинации созданный при поддержке Министерство здравоохранения Украины, UNICEF, клиники "Добробут" и "Киевстар". Спасибо, что защищаете себя и родных от COVID-19 и вакцинуетесь!" — говорится в сообщении.

Напомним, в эти выходные киевляне смогут привиться от коронавируса в поликлиниках. Минивакцинальные центры начнут работу уже завтра, 3 июля.

Новости Украины: в Киеве на этих выходных заработают минивакцинальные центры

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