У Києві вода рухається трубопроводами 1960-х років і забруднюється: що запропонували в Раді

У Києві вода рухається трубопроводами 1960-х років і забруднюється: що запропонували в Раді

У столиці спостерігається вторинне забруднення води іржею і мікроорганізмами.

Верховна Рада ухвалили проєкт закону про ратифікацію Рамкового договору між урядами України та Франції щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у Києві.

Про це повідомила народна депутатка від партії "Слуга народа" Леся Забуранна у Facebook.

"Ні для кого не секрет, що у Києві серйозні проблеми з якістю питної води. Навряд чи вдасться знайти офіс, куди б не замовляли бутильовану воду, або киянина, який би виходив на пробіжку без власної пляшечки з водою. Продаж води в столиці наразі є безпрограшною ідеєю для бізнесу", - пише вона.

Власне, за словами народної обраниці, питання доступу до якісної питної води стосується кожного. На сьогодні ПрАТ АК "Київводоканал" через фінансовий стан не може самостійно забезпечити належну модернізацію існуючої системи водопостачання, яка будувалась ще у 60-х роках минулого сторіччя.

Забуранна зазначає, що зараз після очищення вода в Києві рухається трубопроводами, деякі з яких були прокладені ще в 1960-х. Більшість цих труб виготовлені з чавуну, який піддається впливу води та інших факторів навколишнього середовища. У результаті цього труби піддаються корозії та біологічним обростанням. Тому спостерігається вторинне забруднення води іржею і мікроорганізмами.

"Ця ситуація є неприпустимою! Саме тому Верховною Радою було ухвалено проєкт закону про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві. У цьому документі ми звернулися до провідних компаній у цій сфері та уряду Республіки Франція для надання технічної підтримки та кредитного фінансування", - наголосила вона.

Фото: Леся Забуранна / facebook.com

За даними Забуранної, загальна сума проєкту становить 70 млн євро.

"Строк кредиту — 40 років, у тому числі 15 років пільгового періоду. Кредитна ставка на весь період фіксована та становить 0,0092 відсотка річних. Це безпрецедентно вигідні для України умови", - зазначила депутатка.

Крім того, в проєкті виписано, що 30% від контракту складатимуть товари, роботи та послуги вітчизняного виробництва.

"Це надзвичайно важливий для киян закон, який не лише вигідний з фінансової точки зору, а також спрямований на забезпечення більше 3 млн жителів столиці якісною питною водою", - підсумувала Леся Забуранна.

Нагадаємо, Україна і Франція підписали чотири угоди на понад 1,3 мільярда євро.

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