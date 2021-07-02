Прив'язали до дерева і покинули у парку: у Києві врятували виснаженого бійцівського собаку

Прив'язали до дерева і покинули у парку: у Києві врятували виснаженого бійцівського собаку

Пса забрали патрульні і передали зоозахисникам.

У Києві у парку Партизанської слави невідомий залишив бійцівського собаку. Виснажений пес був прив'язаний до дерева.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

До велопатруля звернулися відпочивальники парку і повідомили, що виявили собаку, прив'язаного до дерева.

"Зневоднена та виснажена тварина поводилася агресивно до людей і не дозволяла наблизитися. За словами місцевих, собака прив'язаний у парку мінімум два дні. Про подію патрульні повідомили міську лікарню ветеринарної медицини. Доки очікували, напоїли тварину водою. Небайдужі перехожі принесли корм. Спеціалісти закладу змогли безпечно та обережно визволити собаку. Тимчасово його розмістять у закладі", - зазначили у пресслужбі патрульної поліції.

Користувачі Мережі обурилися такими діями власника пса. Деякі навіть упізнали собаку і знають його власника:

Чергова людина награлася і викинула, як непотрібну річ.

Пітбуля ось так от кинути, ще й в таку спеку. Душогуби.

Патрульним сказали, що ця собака з певної адреси, і можна було туди пройтися це недалеко і цих горе-господарів схопити за одне місце.

Сумна історія.

Покинутому собаці шукають нових власників.

Нагадаємо, що у Кам'янському Дніпропетровської області на пляжі стався конфлікт. Охоронець зробив зауваження нетврезим відпочивальникам, через що стався конфлікт, в результаті його собака накинувся на відпочивальників.

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