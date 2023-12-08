У Києві під час повітряної тривоги сталися вибухи

Зранку 8 грудня під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. В Київській області працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили моніторингові канали та Київська ОВА.

"Жителі Київщини! Ракетна атака. У регіоні вже працюють сили ППО", - повідомили у пресслужбі обласної військової адміністрації.

Своєю чергою, в Київській міській військовій адміністрації зауважили,що ППО працює на околицях Києва. Людей просять перебувати в укриттях.

До слова, сирени у Києві та області залунали о 06:46. Спочатку Повітряні сили попередили про ракети у напрямку Київщини, а потім сповістили про загрозу крилатих ракет для столиці.

Як повідомлялося, зранку 8 грудня росіяни здійснили пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.

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