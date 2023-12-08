В Киеве во время воздушной тревоги произошли взрывы

Тревога в регионе началась в 06:46.

Утром 8 декабря во время воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы. В Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и Киевская ОВА.

"Жители Киевщины! Ракетная атака. В регионе уже работают силы ПВО", — сообщили в пресс-службе областной военной администрации.

В свою очередь, в Киевской городской военной администрации отметили, что ПВО работает в окрестностях Киева. Людей просят находиться в укрытиях.

К слову, сирены в Киеве и области раздались в 06:46. Сначала Воздушные силы предупредили о ракетах в направлении Киевской области, а затем известили об угрозе крылатых ракет для столицы.

Как сообщалось, утром 8 декабря россияне совершили пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Каспийского направления.

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