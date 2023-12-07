Загрожує вісім років за ґратами: у Києві чоловік бив носаками маленьке цуценя у Бабиному Яру

Собака породи йоркширський тер’єр після жорстокого побиття на прогулянці, отримав числені травми та переломи.

В Києві у Бабиному Яру чоловік жорстоко побив маленьке цуценя. Собака породи йоркширський тер’єр отримав числені травми та переломи.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 299 КК України), 51-річному повідомлено про підозру.

"Слідством встановлено, що зловмисник, вигулюючи на території заповідника "Бабин Яр" собаку породи йоркширський тер‘єр, декілька разів піднімав тварину вгору за ошийник, бив ногою по тулубу та тягнув силою по асфальту. В результаті вказаних дій собака отримав численні переломи", - йдеться у повідомленні.

Дії чоловіка зафіксували камери відеоспостереження на території заповідника, а також безліч випадкових перехожих, які й повідомили про інцидент поліціянтам.

Слідство триває.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

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