У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася функція сповіщень про можливі вимкнення світла

Наразі потреби у відключеннях немає, якщо вони будуть – у міському застосунку з’явиться сповіщення.
У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася функція сповіщень про можливі екстрені та стабілізаційні вимкнення світла у Києві.
Про це йдеться на сайті КМДА.
Щоб підключити сповіщення на своєму смартфоні, потрібно:
- Оновити застосунок на iOS чи Android, і відкрити його.
- Перейти на свій профіль.
- Натиснути “Адреси” і додати чи оновити потрібну адресу. Кількість адрес необмежена.
- Після цього, вам надійде запитання “Увімкнути сповіщення про відключення світла у вашій оселі?”. Оберіть відповідь “Отримувати сповіщення”.
Ви зможете отримувати інформацію цілодобово або увімкнути режим “Не турбувати вночі”.
Нагадаємо, "Київ Цифровий" повернув можливість оплати паркувань.
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