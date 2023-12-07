У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася функція сповіщень про можливі вимкнення світла

Наразі потреби у відключеннях немає, якщо вони будуть – у міському застосунку з’явиться сповіщення.

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася функція сповіщень про можливі екстрені та стабілізаційні вимкнення світла у Києві.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Щоб підключити сповіщення на своєму смартфоні, потрібно:

Оновити застосунок на iOS чи Android, і відкрити його.

Перейти на свій профіль.

Натиснути “Адреси” і додати чи оновити потрібну адресу. Кількість адрес необмежена.

Після цього, вам надійде запитання “Увімкнути сповіщення про відключення світла у вашій оселі?”. Оберіть відповідь “Отримувати сповіщення”.

Ви зможете отримувати інформацію цілодобово або увімкнути режим “Не турбувати вночі”.

Нагадаємо, "Київ Цифровий" повернув можливість оплати паркувань.

Читайте провідні новини дня: