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У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася функція сповіщень про можливі вимкнення світла

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася функція сповіщень про можливі вимкнення світла

На випадок відключення світла треба запастись свічками

Наразі потреби у відключеннях немає, якщо вони будуть – у міському застосунку з’явиться сповіщення.

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася функція сповіщень про можливі екстрені та стабілізаційні вимкнення світла у Києві.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Щоб підключити сповіщення на своєму смартфоні, потрібно:

  • Оновити застосунок на iOS чи Android, і відкрити його.
  • Перейти на свій профіль.
  • Натиснути “Адреси” і додати чи оновити потрібну адресу. Кількість адрес необмежена.
  • Після цього, вам надійде запитання “Увімкнути сповіщення про відключення світла у вашій оселі?”. Оберіть відповідь “Отримувати сповіщення”.

Ви зможете отримувати інформацію цілодобово або увімкнути режим “Не турбувати вночі”.

Нагадаємо, "Київ Цифровий" повернув можливість оплати паркувань.

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Дата публікації
Перегляди
40
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