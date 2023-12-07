Студенти просили, щоб не відраховував, а він вимагав гроші: у Києві проректор вишу погорів на хабарі

Проректор висунув вимогу про передачу 40 тисяч гривень за невідрахування чотирьох студентів з вищого навчального закладу.

У Києві проректора столичного вишу викрили під час отримання хабаря.

Про це повідомила Київська міська прокуратура 7 грудня.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва викрито та затримано проректора одного з вищих навчальних закладів міста Києва під час одержання неправомірної вигоди.

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Проректор висунув вимогу про передачу 40 тисяч гривень за невідрахування чотирьох студентів з вищого навчального закладу.

Освітянина затримали на гарячому у приміщенні університету безпосередньо після отримання ним зазначеної суми коштів.

Крім того, як повідомляє поліція, науковець за 1200 доларів США обіцяв студенту магістратури розв’язати питання щодо успішного складання іспитів зимової екзаменаційної сесії. У випадку позитивного рішення, останнього не було б відраховано з навчального закладу, що дало б йому змогу на період навчання ухилитись від призову на військову службу.

Проректору повідомили про підозру та застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 150 тисяч гривень.

Окрім цього, у суді вирішується питання щодо відсторонення науковця від займаної посади. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що працівники НАБУ і САП викрили на одержанні хабарів чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Судді розділили між собою 35 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Вища рада правосуддя за поданням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дала згоду на тримання під вартою цих суддів.

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