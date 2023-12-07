У Києві хакер на замовлення встановлював на ґаджети шпигунські програми: фото

У Києві СБУ викрила столичного хакера, який на замовлення встановлював на ґаджети шпигунські програми та отримував доступ до приватних комп'ютерних систем.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився 46-річний програміст з Києва.

Упродовж року він приховано встановлював "віруси" на комп'ютерні пристрої.

Рівень технічної підготовки і практичні навички дозволяли йому "шпигувати" як фізично, так і через мережу Інтернет. Особливо вразливими були ті електронні пристрої, власники яких користувалися неліцензійним програмним забезпеченням.

Хакер знаходив "клієнтів" на вітчизняних онлайн-сервісах пошуку фахівців для вирішення побутових та бізнес завдань.

Крім послуг програміста, зловмисник надавав замовникам можливість встановити на чужі комп'ютери шкідливе програмне забезпечення. Вартість протиправної послуги залежала від терміновості та виду електронної техніки, яку треба було "заразити".

Шпигунські програми працювали у фоновому режимі і надавали стороннім особам віддалений доступ до "заражених" пристроїв.

Замовники приховано могли втручатися у приватне та ділове життя громадян та організацій. Також вони:

отримували повний доступ до вмісту файлів;

читали листування в месенджерах та соціальних мережах;

відслідковували історію веб-браузеру;

переглядали встановлені програми;

керували камерою, здійснюючи фото- і відеозаписи.

Правоохоронці задокументували систематичні факти встановлення зловмисником шкідливого програмного забезпечення на комп'ютерні пристрої.

Проведені експертизи підтвердили, що встановлені зловмисником "віруси" є шкідливим програмним забезпеченням.

Під час слідчих дій за місцем проживання фігуранта вилучено комп’ютерну та мобільну техніку, а також флеш-носії із зразками шпигунських програм.

Наразі інженеру-програмісту оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування триває.

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