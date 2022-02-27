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Укрaїнa
Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
Відео
Рецепти
Спецпроєкти
Економіка
Фото
Київ
Львів
Цікaвинки
Коронавірус
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Світ
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Авто
Наука та IT
Допомога
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Київ
У Києві оголосили повітряну тривогу!
У Києві оголосили повітряну тривогу!
Усім необхідно заховатися в укриття.
У Києві оголосили повітряну тривогу! Усім в укриття!
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