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Спікерка Кличка: Інформація про те, що Київ оточений — брехня та маніпуляція

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Спікерка Кличка: Інформація про те, що Київ оточений — брехня та маніпуляція

Associated Press

Київський міський голова Віталій Кличко не заявляв, що столиця оточена, повідомила НВ його речниця Оксана Зінов'єва.

До цього у ЗМІ поширилася заява Кличка в інтерв'ю Associated Press нібито про те, що Київ оточений та громадянських неможливо евакуювати.

За словами Зінов'євої, міський голова справді давав у неділю інтерв'ю Associated Press, але в ньому він не говорив і не мав на увазі, що столиця оточена і людей неможливо евакуювати через відрізані шляхи.

«Він трохи не так сказав. Некоректна історія», — сказала НВ прес-секретар Кличка.

За її словами, інформація про оточення Києва — «брехня та маніпуляція».

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