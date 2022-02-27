Спікерка Кличка: Інформація про те, що Київ оточений — брехня та маніпуляція

Спікерка Кличка: Інформація про те, що Київ оточений — брехня та маніпуляція

Київський міський голова Віталій Кличко не заявляв, що столиця оточена, повідомила НВ його речниця Оксана Зінов'єва.

До цього у ЗМІ поширилася заява Кличка в інтерв'ю Associated Press нібито про те, що Київ оточений та громадянських неможливо евакуювати.

За словами Зінов'євої, міський голова справді давав у неділю інтерв'ю Associated Press, але в ньому він не говорив і не мав на увазі, що столиця оточена і людей неможливо евакуювати через відрізані шляхи.

«Він трохи не так сказав. Некоректна історія», — сказала НВ прес-секретар Кличка.

За її словами, інформація про оточення Києва — «брехня та маніпуляція».