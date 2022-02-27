У Києві невідомі агітують жителів виходити з будинків і укриттів для нібито "евакуації"

У Києві невідомі агітують жителів виходити з будинків і укриттів для нібито "евакуації"

Жодних заходів з евакуації місто не проводит.

У Києві не проводяться заходи з евакуації! У столиці триває комендантська година.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Маємо інформацію, що невідомі агітують виходити з будинків та укриттів для евакуації. Якщо вам пропонують покинути безпечне місце, ігноруйте ці заклики. Наразі місто не проводить жодних заходів з евакуації", - наголосив він.

Нагадаємо, через вторгнення Росії у містах України діє комендантська година.