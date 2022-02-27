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"Ворог сатаніє": Клично заявив, що сьогоднішня ніч у столиці знову буде складною

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"Ворог сатаніє": Клично заявив, що сьогоднішня ніч у столиці знову буде складною

Getty Images

Кличко наголосив, що росіяни не очікували такої відсічі з боку України.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що сьогоднішня ніч у столиці знову буде складною. 

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Киян я закликаю провести цю ніч в укриттях. Бо ворог сатаніє. Розстрілює мирні домівки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоч сам несе великі втрати — і людські, і військовою технікою. Бо, схоже, росіяни не очікували такої відсічі і такого духу українських людей. І військових, і цивільних", — підкреслив мер столиці.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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