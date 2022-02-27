"Ворог сатаніє": Клично заявив, що сьогоднішня ніч у столиці знову буде складною

"Ворог сатаніє": Клично заявив, що сьогоднішня ніч у столиці знову буде складною

Кличко наголосив, що росіяни не очікували такої відсічі з боку України.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що сьогоднішня ніч у столиці знову буде складною.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Киян я закликаю провести цю ніч в укриттях. Бо ворог сатаніє. Розстрілює мирні домівки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоч сам несе великі втрати — і людські, і військовою технікою. Бо, схоже, росіяни не очікували такої відсічі і такого духу українських людей. І військових, і цивільних", — підкреслив мер столиці.