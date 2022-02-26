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У Києві оголошена повітряна тривога - КМДА

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Усім необхідно сховатися в укриття.

У Києві о 11:22 26 лютого знову оголосили повітряну тривогу. Усім необхідно сховатися в укриття.

Про це повідомили у КМДА.

Нагадаємо, що станції метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують.

У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозасувки.

Нагадаємо, що у Києві на вулиці Лобановського, 6а російська ракета влучила у багатоповерхівку.

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