У Києві оголошена повітряна тривога - КМДА

Усім необхідно сховатися в укриття.

У Києві о 11:22 26 лютого знову оголосили повітряну тривогу. Усім необхідно сховатися в укриття.

Про це повідомили у КМДА.

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Нагадаємо, що станції метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують.

У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозасувки.

Нагадаємо, що у Києві на вулиці Лобановського, 6а російська ракета влучила у багатоповерхівку.